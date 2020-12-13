«Аэрофлот» возобновит полеты в Хельсинки

С 24 декабря авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты между Москвой и Хельсинки. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель перевозчика в Финляндии.

По словам собеседника агентства, компания планирует осуществлять регулярные рейсы по четвергам и до конца зимнего сезона полетов, кроме 31 декабря.

«С 24 декабря начнем по четвергам. 31 декабря пропускаем. И далее каждый четверг до конца зимнего расписания (27 марта)», — сказал представитель «Аэрофлота».

Прямое авиа- и железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией приостановлено с весны в связи с пандемией коронавируса.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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