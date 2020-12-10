ЕС продлил экономические санкции против России
Антон Демидов
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Саммит глав государств ЕС решил продлить экономические санкции, которые ранее были введены в отношении России. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь главы Европейского совета Баренд Лейтс.
Он сообщил, что Евросовет утвердил решение о продлении санкций против России.
Ранее европейский источник сообщил журналистам, что решение о продлении этих ограничительных мер в отношении России на нынешнем саммите принималось без обсуждения.
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