ЕС продлил экономические санкции против России

Саммит глав государств ЕС решил продлить экономические санкции, которые ранее были введены в отношении России. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь главы Европейского совета Баренд Лейтс.

Он сообщил, что Евросовет утвердил решение о продлении санкций против России.

Ранее европейский источник сообщил журналистам, что решение о продлении этих ограничительных мер в отношении России на нынешнем саммите принималось без обсуждения.

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