Правительство РФ не рассматривает льготную ипотеку для вторичного жилья
Максимс Краюшкинс
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Правительство рассматривает программу субсидирования ипотеки только в контексте первичного рынка недвижимости. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
«На сегодняшний день на площадке правительства вопрос льготной ипотеки на вторичное жилье не рассматривается», — говорится в сообщении.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программы льготных ипотечных кредитов на вторичное жилье.
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