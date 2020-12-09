Правительство РФ не рассматривает льготную ипотеку для вторичного жилья

Правительство рассматривает программу субсидирования ипотеки только в контексте первичного рынка недвижимости. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«На сегодняшний день на площадке правительства вопрос льготной ипотеки на вторичное жилье не рассматривается», — говорится в сообщении.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программы льготных ипотечных кредитов на вторичное жилье.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Банк России рассказал о последствиях ажиотажного спроса на льготную ипотеку

— Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

— Более 1,1 млрд рублей направят на благоустройство нижегородских территорий в 2021 году