Генпрокуратура РФ станет отслеживать криптовалютные активы чиновников

Генеральная прокуратура России займется отслеживанием цифровых активов чиновников. Об этом в интервью rg.ru сообщил глава ведомства Игорь Краснов.

Он рассказал, что процедуру запустят в 2021 году, с 1 января которого начнет действовать закон о цифровых активах и криптовалюте. После вступления документа в силу чиновники также должны будут ежегодно предоставлять декларацию о виртуальном имуществе. За непредоставление положен штраф или лишение свободы до трех лет.

Генпрокурор отметил, что госслужащие могут прятать свои нелегальные доходы, например, в биткоинах.

Виртуальная валюта, как и традиционная — денежная — может быть выведена «в тень». В этом смысле разницы в трудностях поиска «серой» наличности и, как вы выразились, спрятанных биткоинов в целом не усматривается,» — сказал Краснов.

По его словам, в поисках цифровых активов чиновников будет задействована в том числе и финансовая разведка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России криптовалюты могут признать имуществом

— Бастрыкин выступил за признание криптовалюты имуществом

— Генпрокурор призвал ужесточить наказание для «кошмарящих» бизнес силовиков