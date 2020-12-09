Генпрокуратура РФ станет отслеживать криптовалютные активы чиновников
Генеральная прокуратура России займется отслеживанием цифровых активов чиновников. Об этом в интервью rg.ru сообщил глава ведомства Игорь Краснов.
Он рассказал, что процедуру запустят в 2021 году, с 1 января которого начнет действовать закон о цифровых активах и криптовалюте. После вступления документа в силу чиновники также должны будут ежегодно предоставлять декларацию о виртуальном имуществе. За непредоставление положен штраф или лишение свободы до трех лет.
Генпрокурор отметил, что госслужащие могут прятать свои нелегальные доходы, например, в биткоинах.
Виртуальная валюта, как и традиционная — денежная — может быть выведена «в тень». В этом смысле разницы в трудностях поиска «серой» наличности и, как вы выразились, спрятанных биткоинов в целом не усматривается,» — сказал Краснов.
По его словам, в поисках цифровых активов чиновников будет задействована в том числе и финансовая разведка.
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