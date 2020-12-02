Минтруд: зарплата «на удаленке» должна сохраняться
Полина Рутковская
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Размер заработной платы перешедшего на удаленный режим работы сотрудника должен сохраняться, если объем выполняемых обязанностей остается прежним, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24».
«Независимо от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем, заработная плата должна не меняться», – подчеркнул министр.
Ранее Совет Федерации одобрил закон об удаленной работе, он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
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