Китай будет проверять на коронавирус ввозимую замороженную продукцию. Товары, которые не прошли проверку, не будут допускаться в магазины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное государственное управление по регулированию рынка КНР.

«Продукция, которая не сопровождается карантинным свидетельством, отчетом о прохождении тестирования на нуклеиновую кислоту, свидетельством о прохождении дезинфекции, а также документацией о ее передвижениях, не допускается на рынок», — говорится в сообщении.

В ноябре китайское правительство обязало таможню обеспечить «всестороннюю дезинфекцию» товаров, ввозимых из-за границы. Это сделано из-за участившихся случаев ввоза коронавируса.

В Китае коронавирусом заразились 93 096, выздоровели 87 085, погибли 4 744 человека.

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