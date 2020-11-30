Песков заявил об отсутствии планов по строительству моста на Сахалин

Строительство моста на Сахалин обсуждается, но конкретных планов пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Он добавил, что строительство такого проекта целесообразно с точки зрения экономики, если по мосту будут перевозить достаточно грузов, чего пока не наблюдается.

«Экономические факторы — они, естественно, первостепенны, и абсолютно очевидно, что, действительно, возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, грузов и так далее. Но об этом говорить не приходится», — сказал Песков.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что мост на Сахалин нужен с экономической точки зрения.

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