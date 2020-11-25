В ОАК заявили, что изучают сообщения о возможных новых санкциях США

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) изучает сообщения о возможных новых санкциях Вашингтона против российских компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОАК.

«Наши специалисты изучают информацию, появившуюся в СМИ», — рассказали в корпорации.

Там также отметили, что реализация ключевых гражданских программ продолжается.

Ранее появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект санкций против оборонных и других предприятий России. В частности, под ограничения может попасть корпорация «Иркут», входящая в ОАК.

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