Uniper заявила, что США продолжают попытки по подрыву «Северного потока — 2»

В компании Uniper заявили, что американская администрация продолжает предпринимать попытки по подрыву реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению компании, газопровод является важным инфраструктурным проектом, который «необходим для энергетической безопасности Европы».

В Uniper подчеркнули, что действия США отражают «явное посягательство на европейский суверенитет».

Кроме того, там отметили, что продолжают контактировать с американскими властями как «один из пяти финансовых партнеров в проекте Nord Stream 2» по вопросу возможного введения санкций.

Ранее в СМИ появились отрывки из письма трех сенаторов США дирекции порта немецкого города Засниц, в котором они угрожают «финансовым разрушением», если не будет остановлено строительство газопровода.

Реализация проекта «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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