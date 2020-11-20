Реальные зарплаты в РФ выросли на 2,2% в годовом выражении

Реальные зарплаты в России в сентябре текущего года выросли на 2,2% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

Так, по информации ведомства, в абсолютном выражении рост зарплат за 2020 год к сентябрю составил 6%, с поправкой на инфляцию — 2,2%.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2020 года составила 49 259 рублей», — говорится в сообщении Росстата.

Отмечается, что в августе рост реальной зарплаты в России составил 0,1%.

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