Росавиация разрешила вывозные рейсы из-за рубежа по квотам

Российским авиакомпаниям разрешили выполнять вывозные рейсы граждан из-за рубежа, однако для каждого маршрута действует квота в один рейс в неделю. Росавиации направила соответствующую телеграмму перевозчикам, передает ТАСС.

В ней указывается, что такие рейсы можно будет осуществлять после выполнения грузовых и грузопассажирских рейсов.

«Информируем вас о том, что в соответствии с решением, принятым в ходе заседания оперативного штаба, <...> самолеты российских авиакомпаний могут быть использованы для вывоза лиц после выполнения ими грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов», — сказано в телеграмме.

Как сообщил источник агентства на авиарынке, такое разрешение Росавиации получили не все авиакомпании, а лишь несколько. При этом он не указал, какие именно это были перевозчики.