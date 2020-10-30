Минпромторг оценил запасы продуктов и товаров первой необходимости в России
Ник Пригоров
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Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что в России достаточно запасов продуктов и товаров первой необходимости и никаких предпосылок для их дефицита нет, передает РИА «Новости».
По его словам, в РФ также не зафиксирован покупательский ажиотаж, как весной текущего года.
«Более того, наметилось падение спроса в силу того, что потребители экономят сократившиеся в сложных экономических условиях ресурсы», — уточнил замминистра.
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