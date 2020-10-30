Минпромторг оценил запасы продуктов и товаров первой необходимости в России

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что в России достаточно запасов продуктов и товаров первой необходимости и никаких предпосылок для их дефицита нет, передает РИА «Новости».

По его словам, в РФ также не зафиксирован покупательский ажиотаж, как весной текущего года.

«Более того, наметилось падение спроса в силу того, что потребители экономят сократившиеся в сложных экономических условиях ресурсы», — уточнил замминистра.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ажиотажный спрос: кому удалось заработать в пандемию

— Кошелек потуже: какие товары подорожают осенью

— Названо пять стадий потребления россиян во время пандемии коронавируса