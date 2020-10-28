Цены на нефть марки WTE упала ниже $38 за баррель

Падение мировых цен на нефть усилилось 28 октября. Стоимость барреля нефти марки WTI с начала торгов в понедельник уменьшилась более чем на 4%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торговых площадок.

Как сообщает агентство, cтоимость барреля WTI к настоящему времени опустилась ниже $38. Нефтяная смесь марки Brent, в свою очередь, подешевела на 3,27% — до $40,24.

Отмечается, что утром цены на нефть снижались примерно на 2%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Транзит российской нефти через Белоруссию восстанавливается после остановки

— Греф прогнозирует укрепление курса рубля

— Счетная палата: цена на нефть $60 за баррель в ближайшие годы маловероятна