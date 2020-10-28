Цены на нефть марки WTE упала ниже $38 за баррель
Михаил Кириллов
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Падение мировых цен на нефть усилилось 28 октября. Стоимость барреля нефти марки WTI с начала торгов в понедельник уменьшилась более чем на 4%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торговых площадок.
Как сообщает агентство, cтоимость барреля WTI к настоящему времени опустилась ниже $38. Нефтяная смесь марки Brent, в свою очередь, подешевела на 3,27% — до $40,24.
Отмечается, что утром цены на нефть снижались примерно на 2%.
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