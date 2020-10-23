ЕС допускает введение антидемпинговых пошлин на российские товары

Евросоюз не исключает введения антидемпинговых пошлин на российские товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Еврокомиссии о макроэкономике России.

В документе утверждается, что правительство РФ значительно искажает рыночные механизмы в экономике страны.

«Этот доклад стал результатом тщательных исследований и сбора фактов о различных аспектах российской экономики, которые могут иметь прямое отношение к нашим антидемпинговым расследованиям», — заявил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

Данный документ создает юридическую базу для будущих антидемпинговых расследований по самому широкому спектру российских экспортных товаров.

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