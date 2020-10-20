Треть всего инвестпортфеля РФ сопровождает Агентство экономического развития Ленобласти

Суммарный объем инвестиций, сопровождаемых Агентством экономического развития Ленинградской области, составляет треть от общероссийского портфеля агентств. Об этом было заявлено в ходе собрания членов Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития.

Всего же, по данным Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития, российские агентства сопровождают 6100 проектов на общую сумму 9,4 трлн рублей.

В свою очередь, Агентство экономического развития Ленинградской области сопровождает 335 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 3,2 трлн рублей.

Из этих 335 сопровождаемых проектов – 50 иностранных, более 270 относятся к промышленным проектам, более 30 связаны с развитием логистики и портовой инфраструктуры. Самый крупный проект, сопровождаемый АЭРЛО – строительство комплекса по переработке этансодержащего газа, реализуемый в Кингисеппском районе.

Агентство экономического развития Ленинградской области было создано в 2013 году для сопровождения инвестиционных проектов в режиме «единого окна». Сотрудники Агентства в ручном режиме сопровождают каждый стратегический для региона проект: от бизнес-идеи до ввода в эксплуатацию.

Инвесторы получают поддержку Агентства на любом этапе реализации инвестиционного проекта: подбор площадки, получение разрешений на строительство, согласование инженерных подключений и изменений градостроительной документации, ввод в эксплуатацию, подбор налоговых льгот и другие.

В ходе дискуссии директор Агентства экономического развития Ленинградской области Анастасия Михальченко на встрече предложила консолидировать усилия и обмениваться опытом в привлечении инвесторов, рассказала о прошедшем форуме BRIEF20 и пригласила всех участников присоединиться к форуму в следующем году.