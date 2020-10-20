США обвинили россиян в контрабанде товаров Apple на $50 млн

Власти США обвинили группу из 10 человек в контрабанде электронной аппаратуры на сумму $50 млн. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

По версии следствия, обвиняемые занимались незаконной контрабандой электроники, прежде всего товаров компании Apple.

Из США в Россию товары доставляли с помощью курьеров, многие из которых являлись действующими или бывшими сотрудниками «Аэрофлота».

В результате расследования Госдепартамент отозвал у сотрудников авиакомпании примерно 113 виз за участие в схеме.

Обвиняемые Акмал Асадов, Сайюз Дайбагия, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сокхончук и Зокир Искандеров были арестованы в Нью-Йорке, Азамат Бобомуродов — в штате Иллинойс.

Как сообщает надзорное ведомство, еще двое, имена которых на раскрываются, находятся в розыске.

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