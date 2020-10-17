Россия сократила на $20 млн вложения в госбумаги США

Россия в августе снизила объем инвестиций в американские государственные ценные бумаги с $5,87 млрд (в июле) до $5,85 млрд. Об этом свидетельствуют документы Министерства финансов США, передает ТАСС.

Так, на долгосрочные облигации было потрачено в текущем месяце $2,6 млрд ($3,17 млрд в июле), на краткосрочные — $3,2 млрд ($2,7 млрд в июле).

Два года назад Россия приступила к резкому сокращению вложений в госдолг Соединенных Штатов. Так, в апреле 2018 года их уровень опустился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля вложила в американские госбумаги до $9,3 млрд.

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