Минфин России выступил за продление программы льготной ипотеки до конца 2021 года

Министерство финансов России разработало проект постановления, в котором предлагается продлить действие программы льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5% с 1 ноября 2020 года до 31 декабря 2021 года, передает ТАСС.

Как говорится в пояснительной записке, проект разработан для того, чтобы россияне смогли и дальше приобретать жилье по ипотечной ставке 6,5 % годовых.

Сумма кредитов, которую банки смогут выдавать по этой программе, также предлагается увеличить с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля 2020 года. Пока она действительна для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.

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