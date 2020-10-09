Рубль укрепляется к доллару и евро
Бернст Ю.
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Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00 мск 9 октября.
На открытии торгов курс доллара снизился по отношению к рублю на 0,13%, до 77,26 руб., курс евро опустился на 0,05%, до 90,935 руб.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,16%, до 43,41 доллара за баррель.
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