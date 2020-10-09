ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России приказом от 9 октября 2020 года отозвал лицензии у банков «Прохладный» и «Майский», пишет ТАСС.

Отмечается, что «Прохладный», занимавший 348-е место в российской банковской системе, неоднократно нарушал законодательство и нормативные акты ЦБ. Организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также скрывал просроченную задолженность и процентные доходы.

Банк «Майский» занимал 350-е место в банковской системе России. Организация также нарушала законодательство, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Также «Майский» участвовал в отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировал терроризм.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Центробанк России снизил ключевую ставку до 4,25%

— Центробанк аннулировал лицензии у Оргбанка

— Центробанк отозвал лицензию у «Тэмбр-банка»