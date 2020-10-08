Кабмин выделит еще 3 млрд рублей регионам на выплаты по COVID-19
Правительство России выделит дополнительные средства регионам на стимулирующие выплаты работникам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».
Глава кабмина отметил, что ситуация с коронавирусом в стране остается сложной.
В связи с этим, власти решили продлить период выплат социальным и медицинским работникам, которые помогают пациентам с новой инфекцией.
«На эти цели дополнительно выделим около 3 млрд рублей», — сказал Мишустин.
По последним данным, в России зарегистрировано 1,2 млн случаев коронавируса, порядка 1 млн человек выздоровели, 22 тыс. человек умерли.
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