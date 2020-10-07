Состояние богатейших людей мира достигло рекордных $10,2 трлн

Общее состояние самых богатых людей в мире на конец июля 2020 года обновило исторический максимум и достигло $10,2 трлн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет консалтинговой компании PwC.

Как отмечается, такой показатель почти на 20% превышает предыдущий рекорд, который был установлен в 2017 году. Тогда состояние миллиардеров оценивалось в $8,9 трлн.

Число богатейших людей с 2017 года также возросло: с 2 158 до 2 189.

В России на конец июля насчитывалось 102 долларовых миллиардера с общим состоянием $467,6 млрд.

В 2019 году их численность составляла 100 человек с состоянием $388,9 млрд.

Согласно отчету, за последние два года особый рост благосостояния произошел у тех, кто в своих бизнес-моделях сделал упор на технологии, и пандемия только усилила этот разрыв.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых женщин России

— «Все когда-нибудь умрут»: Маск отказался прививаться от COVID-19

— Forbes назвал богатейшего россиянина