Состояние богатейших людей мира достигло рекордных $10,2 трлн
Общее состояние самых богатых людей в мире на конец июля 2020 года обновило исторический максимум и достигло $10,2 трлн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет консалтинговой компании PwC.
Как отмечается, такой показатель почти на 20% превышает предыдущий рекорд, который был установлен в 2017 году. Тогда состояние миллиардеров оценивалось в $8,9 трлн.
Число богатейших людей с 2017 года также возросло: с 2 158 до 2 189.
В России на конец июля насчитывалось 102 долларовых миллиардера с общим состоянием $467,6 млрд.
В 2019 году их численность составляла 100 человек с состоянием $388,9 млрд.
Согласно отчету, за последние два года особый рост благосостояния произошел у тех, кто в своих бизнес-моделях сделал упор на технологии, и пандемия только усилила этот разрыв.
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