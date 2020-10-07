Польский регулятор оштрафовал «Газпром» на $7,6 млрд за «Северный поток — 2»

Польский антимонопольный регулятор Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовал «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по делу о строительстве газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ТАСС.

UOKiK потребовал также, чтобы компании расторгли договор о партнерстве в течение 30 дней.

Общая сумма штрафа для пяти компаний составила 385 млн злотых ($100 млн), «Газпрома» — 29 млрд злотых ($7,6 млрд).

В 2018 году UOKiK инициировал расследование в отношении «Газпрома» и пяти его партнеров по строительству «Северного потока - 2».

Ранее польский регулятор уже оштрафовал «Газпром» на $57 млн за отказ предоставить сведения о контрактах. «Газпром» обжаловал данное решение.