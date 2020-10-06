Работы на месторождении золота в Киргизии приостановлены из-за посторонних лиц

«Альянс Алтын» приостановил работы на золотом месторождении «Джеруй» из-за проникновения на территорию посторонних лиц. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что работы приостановлены до стабилизации обстановки.

5 октября в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тыс. человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. Вечером того же дня при попытке разгона митинга начались столкновения протестующих с силовиками. В ночь на 6 октября толпа ворвалась в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

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