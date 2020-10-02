Сферы услуг и торговли потеряли 20% прибыли на «удаленке»

Выручка предприятий сферы услуг и торговли сократилась из-за возобновления режима удаленной работы. Об этом сообщают «Известия».

Как уточняет СМИ, сокращение выручки на 20% наблюдается с понедельника, 28 сентября.

Председателя Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский отметил, что рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина привели к снижению числа клиентов данной сферы на расположенных в центре города предприятиях.

По его мнению, бизнес рискует лишиться до 50% выручки, поскольку жители стали больше экономить и совершать меньше покупок.

Ранее Собянин заявил, что столичные власти могут ввести санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленную работу.

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