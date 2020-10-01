Российский рынок акций падает на фоне снижения цен на нефть Brent

Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи на фоне снижении цены нефти Brent. Некоторую поддержку индексу РТС оказал укрепляющийся к доллару рубль, сообщает сайт Мосбиржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился — до 2 899 пунктов, долларовый индекс РТС — до 1174,49 пункта.

Ранее цены на нефть Brent упали ниже $40 за баррель.

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