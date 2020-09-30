Мишустина просят отменить накопительную часть пенсии

Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой отменить накопительную часть пенсии. Об этом сообщается на сайте организации.

Организация выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования, указано в письме.

К 2021 году период ожидаемой выплаты показатель для накопительного компонента пенсии достиг 22 лет, что, по мнению ФНПР, «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных».