В России начали по-новому проверять бытовые счетчики

В России начали действовать измененные правила проверки измерительных приборов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий приказ Минпромторга.

Так, теперь свидетельства поверки измерительных приборов будут собираться в электронном реестре. Бумажные версии больше не имеют юридической силы.

С момента оказания метрологических услуг до появления показателей в реестре может пройти до двух месяцев. Данное изменение упростит регистрацию приборов и сделает рынок прозрачным. Кроме того, онлайн-сервис позволит гражданам избежать столкновений с мошенниками.

Результаты измерений будут передаваться в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»). Они вносились туда с 2008 года, однако эта процедура не была законодательно закреплена.

Ранее стало известно, что «интеллектуальные» системы учета электроэнергии позволят сократить ее потери на 70-80 млрд руб. в год.