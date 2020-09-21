Онищенко рассказал об опасности в случае введения четырехдневки в России

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что при введении в стране четырехдневной рабочей недели произойдет рост алкоголизма среди населения. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что это может произойти из-за того, что в РФ не так хорошо развита индустрия развлечений, поэтому люди склоняются к употреблению алкоголя.

«Мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — отметил Онищенко.

По его словам, многие россияне в выходные будут просто «лежать на диване».

Также депутат отметил, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации в России.

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