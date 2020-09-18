Стала известна цена препарата от коронавируса «Арепливир»

Генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев назвал рекомендованную розничную цену нового российского препарата «Арепливир» против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Так, стоимость одной упаковки из 40 таблеток будет составлять около 12 320 рублей.

По словам Младенцева, мгновенно препарат везде не появится, поскольку постоянное регистрационное удостоверение было выдано вчера.

«Безусловно, завтра в Хабаровске он не появится, но мы заинтересованы в том, чтобы он там появился в самое ближайшее время», — произнес он.

«Арепливир» будет доступен гражданам по рецепту врача.

Ранее стало известно, что «Авифавир» будет бесплатным для пациентов по полису ОМС.

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