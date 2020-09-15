Минтруд оценил идею введения минимальной часовой ставки

Министерство труда и социальной защиты России готово обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки со сторонами социального партнерства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

»Минтруд России готов обсудить со сторонами социального партнерства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки. При этом новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам», — рассказали в Минтруде.

Там добавили, что применение МРОТ обязательно вне зависимости от срока трудового договора и применяемой системы оплаты труда. Так, если сотрудник отработал неполное рабочее время, то зарплата будет начислена пропорционально отработанному времени, однако не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку.

На данный момент месячная оплата труда работника, полностью отработавшего месячную норму трудового времени должна быть не ниже МРОТ.

Ранее «Известия» сообщили, что в России могут ввести понятие «минимального размера часовой ставки».

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