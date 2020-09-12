АТОР подсчитал стоимость отдыха на середину сентября

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали стоимость отдыха с вылетом 12-18 сентября на семь ночей. Об этом говорится в сообщении на сайте АТОР.

«Минимальные цены недельных туров с авиаперелетом 12-18 сентября на курорты Крыма и Краснодарского края сейчас колеблются в диапазоне 16,7 – 23,6 тыс. рублей на двоих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдых в Абхазии стоит от 22 тыс. рублей, тогда как в Турции можно будет отдохнуть за 28-29 тыс. рублей. Что касается туров в Калининградскую область, их цена составит не менее 16,3 тыс. рублей.

Программа, предусматривающая кешбэк за внутренние туры, стартовала в России 21 августа. Россияне могут приобрести тур в любое место в пределах страны, однако поездки в Краснодарский Край, Крым, Севастополь, Республику Алтай и Алтайский край, Ставропольский край и Калининградскую область в рамках программы будут доступны с 1 октября, сообщает Ростуризм. Приобретать тур для получения кешбэка необходимо с 21 по 28 августа.

Обязательным условием для получения кешбэка является оплата тура с помощью карты платежной системы «Мир».

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