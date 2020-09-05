Bloomberg: Германия не хочет отказываться от «Северного потока — 2»

Коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель не хочет отказываться от строительства российского газопровода «Северный поток – 2» на фоне ситуации с Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Бундестаге.

Нежелание коалиции отказываться от газопровода «отражает ключевую поддержку проекта от немецкой промышленности», указано в материале.

Кроме того, причинами приверженности немецкой стороны «Северному потоку – 2» являются «открытая враждебность США» по отношению к проекту и необходимость выплачивать компенсации привлеченным к строительству компаниям в случае отказа от газопровода, рассказали источники.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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