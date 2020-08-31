Орешкин: Россия может войти в топ-5 экономик мира в 2020 году

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия уже в 2020 году может войти в топ-5 экономик мира. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия не отказывалась от цели войти в пятерку лучших мировых экономик.

«Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень», — отметил Орешкин.

Он добавил, что с этой точки зрения, в текущем году цель достигнута.

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