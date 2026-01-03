«Кость в горле». Стало известно, почему США атаковали Венесуэлу

Продолжительное «бряцание оружием» администрации президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы не просто так переросло в полномасштабную вооруженную операцию. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Дария Корчемная.

«Венесуэла долгое время была костью в горле США как ключевой оплот левых антиимпериалистических идей, да еще и обладающий большими запасами нефти. Разрешение венесуэльского вопроса — ключевой шаг в рамках внешней политики Трампа, который призван показать странам региона, что США контролируют западное полушарие», — пояснила эксперт.

Она считает, что подобная атака была неизбежной, поскольку попытки смещения президента Мадуро через внутреннюю оппозицию — кейсы Хуана Гуайдо в 2019 г. и Марии Мачадо в 2024 г. — провалились.

«Стоит обратить внимание на то, что не было никакого противодействия со стороны ВС Венесуэлы. Такая эффективность атаки порождает подозрения в наличии «слабого звена» или прямого предательства в высших военных или политических кругах, которое могло быть найдено и использовано американскими спецслужбами», — заключила Корчемная.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы. Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

