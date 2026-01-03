Главный тренер «ПСЖ» высказался о Сафонове

Наставник «ПСЖ» Энрике о Сафонове: у нас все три вратаря очень высокого уровня

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что в команде три вратаря высокого уровня, передает Sport24.

«У нас все предельно ясно. У нас все три вратаря очень высокого уровня, я очень доволен. Шевалье, Сафонов и Марин отдают себя команде на 100%, меня это радует», — сказал Энрике.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение. Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки

Ранее в «ПСЖ» рассказали о состоянии Сафонова.