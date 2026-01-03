Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Курской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили: российские военнослужащие ликвидировали указанные аппараты в период с 14:00 до 16:00 по московскому времени.
3 января в Минобороны рассказали, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 124 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Кроме того, военные сбили 15 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.
До этого стало известно, что военные РФ нанесли удар по складам хранения и казармам операторов ударных украинских беспилотников в Черниговской области Украины.
Ранее эксперт рассказал о немецких запчастях дронов, ударивших по Хорлам.