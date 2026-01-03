Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Курской областью

МО РФ: силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской областью
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили: российские военнослужащие ликвидировали указанные аппараты в период с 14:00 до 16:00 по московскому времени.

3 января в Минобороны рассказали, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 124 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Кроме того, военные сбили 15 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

До этого стало известно, что военные РФ нанесли удар по складам хранения и казармам операторов ударных украинских беспилотников в Черниговской области Украины.

Ранее эксперт рассказал о немецких запчастях дронов, ударивших по Хорлам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27555307_rnd_5",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+