Постпред США при ООН назвал «правосудием» захват Мадуро

Постпред США при ООН: захват Мадуро является не сменой режима, а правосудием

Постпред США при ООН Майк Уолтц на своей странице в соцсети X заявил, что операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро является не сменой режима, а правосудием.

«Это не смена режима — это правосудие. Мадуро был обвиненным, нелегитимным диктатором, возглавлявшим признанную нарко-террористическую организацию», — заявил он.

Представитель ООН выразил признательность американским военным и сотрудникам правоохранительных органов.

До этого лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо заявила, что Мадуро был отстранен от должности после отказа от переговоров. По словам политика, ее оппозиционный коллега Эдмундо Гонсалес, который, по мнению США и международных наблюдателей, победил на выборах 2024 года, должен вступить в должность президента.

На данный момент известно, что Мадуро и его супруга в настоящее время находятся на корабле, куда их доставили американские военные.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп дал понять, что может заняться Мексикой после Венесуэлы.