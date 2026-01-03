Размер шрифта
Новости политики

Лидер оппозиции Венесуэлы сообщила об отстранении Мадуро

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо: Мадуро был отстранен от должности президента
Ariana Cubillos/AP

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо на своей странице в соцсети X написала, что президент страны Николас Мадуро был отстранен от должности после отказа от переговоров.

По словам политика, ее оппозиционный коллега Эдмундо Гонсалес, который, по мнению США и международных наблюдателей, победил на выборах 2024 года, должен вступить в должность президента.

Она добавила, что порядок в стране будет восстановлен и политические заключенные будут освобождены.

До этого стало известно, что Мадуро и его супруга в настоящее время находятся на корабле, куда их доставили американские военные.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса.

10 октября Мария Корине Мачадо получила Нобелевскую премию мира. Ей присудили награду за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп дал понять, что может заняться Мексикой после Венесуэлы.

