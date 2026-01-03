Трамп дал понять, что может заняться Мексикой после Венесуэлы

Трамп: Мексикой управляют картели, США придется что-то с ними делать

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News дал понять, что вслед за Венесуэлой он может заняться и Мексикой.

«Президент Мексики хорошая женщина, но она не управляет страной. Мексикой управляют картели», — заявил он.

Глава Белого дома объяснил, что со сложившейся ситуацией придется что-то делать.

В ходе эфира американский лидер не исключил второй волны ударов по Венесуэле.

До этого сенатор США Линдси Грэм допустил новые удары по территории Венесуэлы. По словам политика, он созвонился с президентом США незадолго до проведения операции. Грэм уточнил, что она планировалась последние несколько недель.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Ранее СМИ рассказали, что делал Мадуро во время захвата силами США.