Легенда «Спартака» рассказал разочаровывает ли его команда

Павлюченко: разочаровывает, когда «Спартак» не попадает в тройку в РПЛ

Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что его разочаровывает, когда «Спартак» не попадает в тройку в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Когда команда не попадает в тройку лидеров РПЛ, конечно, это разочаровывает. Потому что я тоже за «Спартак» переживаю и хочу, чтобы он был первым или вторым. Как минимум чтобы не опускался ниже третьего места», — сказал Павлюченко.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что клуб наступает на те же грабли.