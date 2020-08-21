В России стартовала программа путешествий с кешбеком

Программа, предусматривающая кешбек за внутренние туры, стартовала в России, сообщается на сайте Ростуризма.

Воспользоваться предложением можно до 28 августа текущего года, указано в сообщении. Россияне смогут вернуть до 15 тысяч рублей за путешествия внутри страны в зависимости от стоимости тура.

Россияне могут приобрести тур в любое место в пределах страны, однако поездки в Краснодарский Край, Крым, Севастополь, Республику Алтай и Алтайский край, Ставропольский край и Калининградскую область в рамках программы будут доступны с 1 октября, сообщает Ростуризм. Приобретать тур для получения кешбека необходимо с 21 по 28 августа.

Обязательным условием для получения кешбека является оплата тура с помощью карты платежной системы «Мир».

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