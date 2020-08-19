Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о выполнении сделки ОПЕК+ Россией. Об этом сообщает «Россия 24».

Он отметил, что за июль Россия выполнила условия соглашения по сокращению добычи нефти на 97%. По его словам, в августе страна вышла на 100%.

Министр уточнил, что мировой нефтяной рынок отметил снижение в июле. При этом глава ведомства подчеркнул, что предложение за этот период стало ниже коммерческого спроса на 1 млн б/с.

«Это тот тренд, который мы хотели достичь с мая-месяца. Это означает, что с июля-месяца и дальше будут сокращаться запасы», — добавил Новак.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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