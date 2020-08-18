Сечин подарил Путину емкость с нефтью
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Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил ему емкость с нефтью. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он пояснил, что сырье является премиальным и добыто на 31-й скважине Западного-Иркинского месторождения.
Сечин также подчеркнул, что данная нефть лучше ближневосточной.
В ходе беседы руководитель «Роснефти» также обсудил с российским лидером рабочие вопросы.
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