Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей
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Правительство России увеличит резервный фонд кабмина на 1,8 трлн рублей. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Постановление касается ч. 3 ст. 2 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году».
Соответствующей документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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