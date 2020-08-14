В России возможно повторение экономического кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев заявил, что текущая политика российского Минфина может привести к повторению в стране кризиса 1998 года, пишет газета «Ведомости».

К повторению кризиса может привести политика Минфина, которая предполагает финансирование дефицита федерального бюджета из резервного фонда правительства и новых государственных займов вместо использования суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Пока объем госдолга небольшой, но, если возникнет вторая волна коронавируса, снизятся цены на нефть и экономическая активность вновь упадет, наращивание долгов может обернуться повторением ситуации 1998 года, ведь и доходы упадут, и расходы возрастут, и ФНБ придется распечатывать, а еще и оплачивать долги», — заявил Николаев.

Он также выразил недоумение отказом правительства от расходования ФНБ, так как его объем превысил семь процентов ВВП (8 трлн руб) и равняется 12,9 трлн руб. Согласно действующим нормам, правительство может расходовать его в настоящее время.

«Странно, что ФНБ не трогают, ведь создавался он специально на черный день – и черный день пришел», — отметил профессор.

За последние несколько месяцев Россия испытывает резкое увеличение дефицита федерального бюджета. К началу августа он составил 1,5 трлн руб. при запланированных на весь 2020 год 1,53 трлн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЦБ рекомендует продолжать реструктурировать кредиты до конца года

— Росстат оценил уровень падения ВВП в разгар пандемии

— РБК сообщил, что госдолг России превысил резервы правительства