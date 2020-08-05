В АТОР рассказали о правилах въезда в Танзанию

С 29 июля изменились правила въезда в Танзанию, с которой Россия с 1 августа возобновила авиасообщение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Так, прибывающие в Танзанию российские туристы теперь должны предъявлять заполненную «декларацию о здоровье», а также документ с отрицательным результатом анализа на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что в справке должно быть непосредственно слово «Negative» (с переводе с английского — отрицательный), так как персонал танзанийского аэропорта может не владеть русским языком.

Помимо этого, Танзания просит, чтобы тест на коронавирус был сдан примерно за 72 часа до вылета в страну.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Затем стало известно, что с 15 августа открываются границы со Швейцарией.

Российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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