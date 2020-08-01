Первый регулярный рейс за рубеж вылетел из Шереметьево

Из московского аэропорта Шереметьево вылетел первый международный регулярный рейс после возобновления авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет осуществляет маршрут Москва – Стамбул. Он вылетел в 07.45 мск.

По данным Росавиации, лайнер может перевезти до 400 пассажиров.

1 августа Россия возобновила приостановленное с конца марта авиасообщение с рядом стран. Из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону можно будет вылететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.

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