РБК: Китай стал главным импортером мяса из России

В первом полугодии 2020 года экспорт мяса из России увеличился в 2,2 раза, около половины всей поставленной на внешние рынки продукции завез Китай, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Так, на материковый Китай приходится 45% всех поставок российского мяса за период и января по июнь, с учетом Гонконга – 54%, рассказали эксперты. Таким образом, Китай стал лидером по импорту мяса из России, обогнав Украину и самопровозглашенные республики Донбасса, отмечается в сообщении.

По данным Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка, экспорт российской свинины в первом полугодии вырос в 4 раза, говядины — в 3 раза, мяса птицы – в 2,5 раза. Всего за первые шесть месяцев текущего года Россия поставили на внешние рынки мясную продукцию на $336 млн.

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