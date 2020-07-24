Цена золота превысила $1900 за тройскую унцию впервые с осени 2011 года

Стоимость золота продолжает расти на Comex. В пятницу, 24 июля, цена выросла на 0,6%, превысив $1900 за тройскую унцию, передает ТАСС.

Ранее цена золота находилась выше уровня в $1900 в сентябре 2011 г.

Также в пятницу котировки на золото колебались, опускаясь до $1899,3 за тройскую унцию и поднимаясь выше $1904,1 за тройскую унцию.

В этом месяце цена на золото уже била рекордные показатели 2011 года. 7 июля стоимость августовского фьючерса драгоценного металла поднялась до $1809 за тройскую унцию.

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